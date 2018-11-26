محمد نصرالله جال على أقسام مستشفى مشغرة الحكومي

جال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​محمد نصرالله​ على أقسام وتجهيزات ​مستشفى​ ​مشغرة​ الحكومي.

ولفت نصرالله الى اننا "شاهدنا بأم العين صرحا بني على همة ​مجلس الجنوب​ مشكورا، هذا الصرح الرائع هو حلم لكل منطقة من المناطق اللبنانية والذي نأمل أن نرى مثله في عكار وفي ​بعلبك الهرمل​ و في جميع المناطق اللبنانية"، مضيفا :"يؤسفنا ويؤلمنا أن هذا الصرح الذي أصبح مبنى كامل ويحتوي على تجهيزات كاملة وإدارة جاهزة، لكن ينقصه رعاية ​وزارة الصحة​ حتى يعمل من خلال تحديد وتوفير بعض النفقات اللازمة لذلك، خاصة وأن المشكلة تظهر بشكل واضح من خلال معرفتنا بأن هذه المنطقة لا يوجد فيها مستشفى قريب يحتوي على غرف عناية فائقة فالمريض هنا يذهب إلى مناطق بعيدة وأهالي المنطقة لديهم سجل من أسماء أشخاص توفوا على الطريق بالإنتقال من هذه المنطقة إلى مناطق بعيدة جدا تتوفر فيها غرف العناية الفائقة".