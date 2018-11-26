سكرية: الحريري يحارب لنصرة المشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة

اشار عضو اللقاء التشاوري النائب الوليد سكرية إلى أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يرفض الإعتراف بنتائج الإنتخابات"، متسائلا:" هل المطلوب الغاء أنفسنا والإقرار بأن الطائفة السنية ملتزمة بالخيار الأميركي؟"، لافتا الى أن "الخراب المادي في الدولة بدأ منذ اول لحظة لتسلم رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري للسلطة".
وفي حديث تلفزيوني شدد سكرية على أن "خيارات الحريري هي مع المحور الأميركي وبالنسبة لنا المقاومة هي خيارنا اما خيارتهم ان أميركا ربهم الأعلى"، مضيفا :" إذا أردا الحريري إنقاذ لبنان عليه تغيير سياساته"، لافتا الى ان " مؤتمر سيدر عبارة عن إبرة مصل تمنح الحياة للبنان لبضع سنوات فقط"، مشددا على أن "التدهور الإقتصادي ليس مرتبطا بأسبوع بل الإنهيار بدأ منذ العام 1992 ".
وراى سكرية أن "الحريري يحارب لنصرة المشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة ونحنا نحارب لنصرة خيار المقاومة".
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