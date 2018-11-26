عدوان خلال مسيرة الإستقلال: إذا أردنا الحديث عن الإستقلال علينا بناء الدولة

أكد نائب رئيس "حزب القوت اللبنانية" النائب ​جورج عدوان​ خلال مشاركته في مسيرة ​الإستقلال​ التي نظمها قطاع الشوف الأعلى في ​القوات اللبنانية​ أن "للمسيرة ثلاثة معان"، موضحا ان "المعنى الأول يتعلق بالجبل"، مشددا على ان "​الاستقلال​ الحقيقي الناجز، وبناء الدولة لا يمكننا ان نحققه إلا اذا توحدنا كلبنانيين تحت شعار وطننا ودولتنا"، مؤكدا "ان دور الجبل في هذا المجال كبير واساسي"، ولفت الى ان "لبنان لا يمكن ان يتوحد الا اذا توحد الجبل، والجبل لا يمكنه ان يتوحد إلا اذا كان الموحدين ​الدروز​ والمسيحيين متفاهمين وجنبا الى جنب كما نحن اليوم في هذا اللقاء".

وتوقف عدوان عند المصالحة في الجبل مؤكدا أن "الاتفاق في الجبل، ليس قصة ​انتخابات​، بل هو إتفاق اكبر بكثير من اي موقع نيابي، واكبر من ال​سياسة​ الضيقة وزواريبها، إنه هو بحجم وطن، وبحجم وحدة مجموعتين لهم دورهم بالإستقلال، فالإستقلال تحميه وحدة اللبنانيين وقيام الدولة القادرة والقوية والعادلة"، مشيرا الى أن "المعنى الثاني هو تعلق الإنسان بالأرض ولا يمكننا ان نحافظ على استقلالنا اذا تركنا أرضنا وأرض جذورنا وأجدادنا، فبدون تلك الأرض ليس هناك من إستقلال، وبدون ارتباط الإنسان بالأرض ليس هناك من استقلال. ان ارتباطنا بالأرض هو فعل ايمان وممارسة"، داعيا "جميع ابناء الجبل العودة الى قراهم وبلداتهم و​البناء​ والإعمار فيها دون اي مبررات، بعد ان تم تأمين مستلزمات العودة كاملة".

وشدد عدوان على أن "العودة والعيش في الجبل هي من اجمل ما في ​الحياة​، حيث ​الأمن​ والطمأنينة والمناخ الجميل و​المحبة​ والتآلف"، وأكد "اننا نريد ان نعيش بعاداتنا وتقاليدنا، فمن خلال ذلك نكون نبني الجبل فعليا وليس بالنظريات وانتظار الآخر".

واعتبر ان "النقطة الثالثة للإستقلال هي بوجود دولة قوية وقادرة تبسط سلطتها على جميع الاراضي اللبنانية"، ورأى اننا نعيش في "شبه دولة، دولة كرتونية"، ورأى أنه "إذا أردنا الحديث عن الإستقلال علينا بناء الدولة، واذا اردنا بناء الدولة علينا أن نبدأ بحصرية ​السلاح​ وبالقانون الذي يطبق على جميع الناس من خلال المساواة بين الجميع".