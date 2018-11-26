كهرباء لبنان: عزل مخرج لحفد من محطة عمشيت الرئيسية

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ عن عزل مخرج "لحفد" من محطة ​عمشيت​ الرئيسية ابتداء من اليوم الاثنين الواقع فيه 26/11/2018 لغاية يوم الجمعة الواقع فيه 7/12/2018 ضمنا، من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، وذلك من اجل تنفيذ أشغال كهربائية. وبالتالي، سوف تنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن القرى والبلدات التالية: شامات، حصارات، غلبون، بجّة، صغار، ​عين كفاع​ وبيت حباق.

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