نجم: لمتابعة التحقيق القضائي من أجل محاسبة كل المعنيين بمجرور الرملة البيضاء

أعلن رئيس ​لجنة الاشغال العامة​ النائب ​نزيه نجم​، بعد اجتماع اللجنة، أن "جرى الاستماع لكل الجهات حول مجرور ​الرملة البيضاء​، وخلصنا إلى تأكيد متابعة التحقيق القضائي للوصول الى نتائج حاسمة من أجل محاسبة كل من ارتكب فعلا جرميا، واتخاذ التدابير الفورية للحؤول دون تكرار ما حصل، كما معالجة ​الصرف الصحي​ في ​بيروت​ وفي كل لبنان منعا لتلويث مياه البحر والمياه الجوفية، واحصاء الارتكابات على شبكة الصرف الصحي لازالتها."

ودعا نجم ​مجلس الانماء والاعمار​ "الى اجراء دراسة لفصل مياه الامطار عن الصرف الصحي وازالة المخالفات البحرية واعادة تفعيل ​الشرطة البلدية​ في بيروت والتوصية بعدم الموافقة على اي ترخيص لاقامة كاسر موج (سنسول) مقابل شاطئ الرملة البيضاء."