نجم: لمتابعة التحقيق القضائي من أجل محاسبة كل المعنيين بمجرور الرملة البيضاء

أعلن رئيس لجنة الاشغال العامة النائب نزيه نجم، بعد اجتماع اللجنة، أن "جرى الاستماع لكل الجهات حول مجرور الرملة البيضاء، وخلصنا إلى تأكيد متابعة التحقيق القضائي للوصول الى نتائج حاسمة من أجل محاسبة كل من ارتكب فعلا جرميا، واتخاذ التدابير الفورية للحؤول دون تكرار ما حصل، كما معالجة الصرف الصحي في بيروت وفي كل لبنان منعا لتلويث مياه البحر والمياه الجوفية، واحصاء الارتكابات على شبكة الصرف الصحي لازالتها."
ودعا نجم مجلس الانماء والاعمار "الى اجراء دراسة لفصل مياه الامطار عن الصرف الصحي وازالة المخالفات البحرية واعادة تفعيل الشرطة البلدية في بيروت والتوصية بعدم الموافقة على اي ترخيص لاقامة كاسر موج (سنسول) مقابل شاطئ الرملة البيضاء."
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