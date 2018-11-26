بعد قرار المحكمة الأسترالية العليا.. عائلة عبيد مدينة لنيو ساوث ويلز بـ 5 ملايين دولار

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سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - اتخذت حكومة نيو ساوث ويلز الخطوات الأولى نحو استعادة ملايين الدولارات التي أنفقتها على استئنافات إيدي عبيد وعائلته في قضايا أسفرت عنها تحقيقات المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد.

وفي وقت سابق هذا الشهر، رفضت المحكمة الأسترالية العليا استئنافا قدمه عضو البرلمان السابق الموصوم إيدي عبيد، وألزمته بتحمل التكاليف.

ويعني ذلك أن عائلة عبيد يتعين عليها الآن رد الأموال التي تم إنفاقها في المعركة القانونية والتي قدرتها الحكومة بنحو 5 ملايين دولار.

وقال وزير الخزانة بنيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيت إن قرار المحكمة العليا مهم جدا للولاية.

واستطرد: "ما زال سكان نيو ساوث ويلز يستعيدون حقوقهم من إيدي عبيد".

وواصل: "الأموال التي أنفقتها ولاية نيو ساوث ويلز عليه تساوي تقريبا 5 ملايين دولار، ونحن ملتزمون بشكل مطلق باستعادتها".

وصدر حكم بحبس الوزير العمالي السابق لمدة ثلاث سنوات كحد أدنى بعد إدانته بتهمة سوء السلوك أثناء تقلده وظيفة عامة.

وفي سبتمبر 2016، خسر إيدي عبيد وثلاثة من أبنائه استئنافا ضد المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، ومفوضها السابق ديفيد إيب، ومستشارها المساعد وبعض محققيها بالإضافة إلى حكومة نيو ساوث ويلز.

وذكر بيروتيت أن الأمر قد يستغرق وقتا لاستعادة الأموال، لافتا أن طلب التكاليف قد يستغرق 6 شهور.

بيد أن ديفيد دويتش، محامي إيدي عبيد، قال إنه لم يتم اتخاذ أي خطوات ضد موكله في هذا الشأن.

وواصل: "عائلة عبيد سوف تلتزم بموضوع التكاليف وفقا لما ستسفر عنه تقديرات أحد المقيمين المستقلين الذين ترشحهم المحكمة العليا".

ويتوقع أن يشهد العام المقبل النظر في استئناف منفصل تقدمت به عائلة عبيد.