أستراليا تصدم السائقين المبتدئين بتلك القواعد المرورية

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - يتم إجبار السائقين المبتدئين على تسليم رخص قيادتهم بعد مخالفة قوانين لا يعرفون أصلا بوجودها.

عدم اليقين يحيط باستخدام الهواتف الخلوية في السيارات التي تحمل لافتات مؤقتة (تحت التجربة) التي يقودها سائقون مبتدئون ما زالوا لا يملكون الخبرة الكافية.

وكشف بحث جديد أجرته جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا أن ذلك الأمر يكلف السائقين الجدد حق القيادة في أنحاء أستراليا.

ورغم أن معظم السائقين يدركون أن الهواتف الخلوية لا ينبغي أن تكون في يد السائق، كشفت الدراسة أن الكثيرين لا يعرفون أن استخدام خاصية "الهاند فري" قد يؤدي إلى إضافة نقاط سلبية عديدة في سجلاتهم وخصم نقاط إيجابية.

ويتضمن ذلك قيودا على الاستماع للموسيقى عبر البلوتوث أو استخدام خرائط "جي بي إس" أثناء القيادة.

وعلاوة على ذلك، فإن سائق سيارة تحمل لافتة مؤقتة "بي P" لا يمكنه استخدام مكبر الصوت حيث يتم اعتبار ذلك بمثابة إلهاء عن القيادة.

الكثير من السائقين لا يدركون عواقب تلك القواعد المفروضة.

سائقو نيو ساوث ويلز في المرحلة الأولى من رخصهم المؤقتة (بي 1) يتم ضبطهم حال استخدام الهاتف الخلوي ولو للاستماع إلى الموسيقى من خلال البلوتوث ويخصم 5 نقاط إيجابية من رصيدهم وغرامة 337 دولار.

ثمة قوانين مشابهة في فيكتوريا وكوينزلاند والإقليم الشمالي رغم أنها مجهولة للسائقين بحسب الدراسة البحثية.