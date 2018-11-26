المريخ مهدد بفقدان العقرب أمام الأفاعي

أصبح المريخ مهدداً بفقدان مهاجمه الأول بكري المدينة في مباراته بعد غد الأربعاء أمام فريق فابيرز (الأفاعي) الأوغندي التي تلعب في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا وذلك بعد أن معاناة اللاعب من الإصابة التي تعرض لها في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري الأربعاء الماضي في الوقت الذي استعاد فيه خدمات لاعب الوسط النيجري بوبكر سومانا والمهاجم سيف تيري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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