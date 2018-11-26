بالفيديو .. الإعلامية أروى: بناء الطفل السوري حلم تحقق بالسودان

قالت المذيعة أروى خوجلي في تقرير لقناة اورينت نيوز عن مدرسة البروف عبد الله الطيب للطلاب السوريين ، بناء الطفل السوري حلم تحقق بالسودان وما زال، وبقوة عزيمة جعلت من الإنجاز امرأً ممكن في ظل هذه الظروف.

وأوضح مدير المدرسة بحسب ما شاهدت محررة أخبار الخليج 365: بعد نجاح تجربة مدرسة سمية بنت الخياط للبنات خصصت الحكومة السودانية مدرسة البروف عبد الله الطيب التي يرتادها 240 طالباً سوريا، وأضاف : بالنسبة للمدرسة هي الخطوة الرابعة في ملف التعليم ضمن مخطط استيعاب أبناء الوافدين السورين المقيمين في السودان.

وقالت معلمة بالمدرسة، ما واجهتنا إي صعوبة في توصيل المنهج لأن بنشرح باللهجة السودانية والشامية لدمج الثقافات والعادات السورية والسودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)