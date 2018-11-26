فئات عادية لمباراة الهلال وجيش زنزبار

حدد نادي الهلال الفئات الخاصة بدخول الجماهير لمشاهدة لقاء فريق كرة القدم، أمام ضيفه الجيش الزنزباري، في تميهدي دوري أبطال أفريقيا، عند الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء،
بواقع (20) جنيهاً للمساطب الشعبية، (40) جنيهاً للطابق العلوي في الجهة الشرقية، (60) جنيهاً للجانبية، (80) جنيهاً للطابق الأعلى في الجهة الغربية، و (200) جنيهاً للمقصورة الرئيسة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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