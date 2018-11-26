"أحضر لي قتيلاً فلسطينيًا واشرب شمبانيا"

أظهرت شهادةٌ للحاكم العسكري لقطاع غزة ما بين عامي 1971-1973، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون، الذي كان لواءً في جيش الاحتلال آنذاك، كان يكافئ كل ضابطٍ يقتل فلسطينيًا بشرب زجاجة "شمبانيا"، فيما يُكافئ من يجرح فلسطينيًا بشرب "الكازوز-الكولا".

ووفق الشهادة التي أدلى بها العقيد يتسحاك بونداك، ووثّقها المؤرخ الإسرائيلي، البروفيسور أوري ميتلشن، فقد كان شارون يستدعي الضباط الكبار في كل أسبوع ويقول لهم ما يلي: "من يأتني بقتيلٍ فلسطينيٍ سيشرب لدي شمبانيا، و من يجلب لي جريحًا سيشرب لدي كازوز". وأضاف بونداك، "لقد قلت وقتها اللعنة، هل يتحدث بهذه الطريقة قائد لواء؟ إنك بذلك تربي قتلة".

وروى بونداك نموذجًا آخر لجرائم الحرب التي نفذها جيش الاحتلال تحت قيادة شارون في تلك الفترة في قطاع غزة قائلاً: "لقد أخذوا أسيرًا وربطوا يديه ورجليه وقالوا له أين خبأت السلاح في البستان؟ وعندما دلَّهم على مكان السلاح عثروا عليه، قتلوه وهو مقيّد اليدين والرجلين".

واعتبر بونداك الذي نُشرت شهادته بعد وفاته أن الأساليب التي استخدمها شارون وضباطه في قطاع غزة آنذاك وصلت إلى حد جرائم حرب.