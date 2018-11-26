استشهاد فلسطيني دهس جنودًا شمال الخليل

الخليج 365 | فريق التحرير

قتل جنود الاحتلال فلسطينيًا، ثم اختطفوا جثمانه، بعد أن دهس ثلاثة جنود قرب بلدة بيت امر شمال الخليل، الإثنين.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال دون أن توضح هويته، فيما أكدت مصادر محلية أن الشهيد هو رمزي عدنان أبو يابس (32 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وأن عائلته تأكدت من استشهاده.

وقالت المصادر إن الشهيد حاصل على درجة الماجستير في التمريض، وهو رئيس قسم التمريض في الجمعية العربية في بيت لحم.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه استطاعت الوصول إلى الشهيد، إلا أن جنود الاحتلال احتجزوا السيارة وصادروا مفاتحيها، ثم اختطفوا جثمان الشهيد من داخلها ونقلوه بسيارة عسكرية لجهة مجهولة، كما منعوا سيارات إسعاف أخرى من الاقتراب.

وتبيّن أن الشهيد ارتقى نتيجة تلقيه عدة رصاصات في الصدر والرقبة، فيما نفى الهلال معلوماتٍ متداولة من مواطنين بوجود شخص آخر معه في السيارة.

وأعلن جيش الاحتلال أن "عملية إرهابية" بواسطة سيارة أسفرت عن إصابة جندي بجروح متوسطة، وجنديين آخرين بجروح طفيفة، دون أن يورد تفاصيل أوفى عن السائق.