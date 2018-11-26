كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: دراسة تأجيل الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون إن السلطات في أفغانستان تدرس تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 أبريل بعد انتقادات عنيفة لضعف تنظيم الانتخابات البرلمانية التي نظمت في الشهر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان: "يجري بحث فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في إقليم غزنة في وسط البلاد وانتخابات المجالس المحلية 3أشهر".

وأضافت "لكن لا يمكننا القول إنها ستؤجل لأن المناقشات في مراحلها الأولى".

وتعرضت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت الشهر الماضي والتي شهدت تأخيراً في مراكز الاقتراع في مختلف أرجاء البلاد، لانتقادات شديدة بسبب مشاكل عدم اكتمال قوائم الناخبين، وأعطال في أجهزة التحقق من الناخبين.

لكن أي تأجيل للانتخابات الرئاسية من شأنه أن يقابل بمعارضة قوية من جماعات سياسية يشتبه العديد منها في أن الرئيس أشرف غني يحاول ترتيب إعادة انتخابه.

وما يعقد الأمور كذلك الجهود الدبلوماسية المبذولة لبدء محادثات سلام مع طالبان التي التقت مع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد، والتي رفضت التعامل مع حكومة أفغانستان التي تعتبرها غير شرعية.

وأعلنت لجنة الانتخابات النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في 10 من 33 إقليماً أفغانياً أجريت فيها الانتخابات، ولم تجر الانتخابات في غزنة بسبب خلافات على التمثيل بين جماعات عرقية مختلفة.

ولم تعلن النتائج بقية الأقاليم أين يستمر فرز الأصوات الذي تعطل بسبب أعداد ضخمة من الشكاوى التي تشكك في نزاهة الانتخابات.