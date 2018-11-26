كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الروسية تعتقل 4 ضباط من نظام الأسد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتقلت الشرطة الروسية في اليومين الأخيرين أربعة ضباط تابعين للأمن العسكري، واثنين للحرس الجمهوري، في الغوطة الشرقية، وأزالت عدداً من الحواجز التي تتبع لها في المنطقة وفق بعض المواقع الأعلامية.
وأشارت الأنباء أن دوريات تابعة للشرطة العسكرية الروسية، نفذت حملة كبيرة نتج عنها إزالة خمسة حواجز للأمن العسكري بالقرب من بلدة حمورية في القطّاع الأوسط للغوطة الشرقية.
وأتت تلك الحملة بحسب ما أشار ناشطون سوريون بعد شكاوى تقدم بها سكان المنطقة للشرطة الروسية عن انتهاكات ضدهم.
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