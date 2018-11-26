كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: مقتل 22 شرطيا في كمين لطالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 22 شرطيًا أفغانيًا على الأقل في كمين لحركة طالبان في ولاية فرح غربي أفغانستان، حسب ما أعلن مسؤول محلي، اليوم الإثنين.

وقال الطبيب شير أحمد ويدا، الذي يدير مستشفى فرح: "نقلت جثث 22 شرطيًا، واثنين جريحين إلى مستشفى فرح قتلوا جميعاً في الكمين".

وتبنت حركة طالبان الهجوم.