كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأعيان الأردني يقر مشروع قانون ضريبة الدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي بيرنلي - x

22:00 - نيوكاسل يونايتد الدوري الإسباني ريال سوسييداد - x

22:00 - سيلتا فيجو الدوري الإيطالي كالياري - x

21:30 - تورينو الدوري المصري الممتاز حرس الحدود - x

14:45 - وادي دجلة بتروجيت - x

17:15 - سموحة الزمالك - x

20:00 - الجونة

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