كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الدول العربية تستعد للقمة الاقتصادية في بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة يومي 12 و13 ديسمبر المقبل، منتديين للتحضير للقمة الاقتصادية المقرر عقدها في بيروت يناير المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الإثنين: "يتعلق المنتديان بمنظمات المجتمع المدني والشباب".

وأشار إلى أن "القمة الاقتصادية المقبلة ستركز على عدد من القضايا التي تمس المواطن العربي، وأبرزها قضايا رفع مستوى المعيشة، والفقر، والأمن الغذائي، وشؤون البيئة، والتجارة، والاقتصاد، وحقوق الإنسان، وعشرات المواضيع التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطن العربي".

وشدد المتحدث على أهمية منتدى "منظمات المجتمع المدني" الذي تستضيفه جامعة الدول العربية، الذي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بالدول العربية لبحث دورها في مساندة دور الحكومات لدفع عمليات النمو والتنمية بالدول العربية.