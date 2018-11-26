كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الايكونمست: أفريقيا ستكون موطنا لثلث سكان العالم بحلول عام 2100 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مجلة "الايكونومست" الأمريكية، أن قارة أفريقيا ستحتضن ثلث سكان العالم بحلول عام 2100، وهو تضخم يمكن استغلاله كفرصة لدفع الاقتصاد، نظرا لزيادة حجم القوى العاملة الشابة، بدلا من النظر إليه باعتباره تهديدا.

ومن المنتظر أن تشهد أفريقيا وآسيا أكبر معدل للنمو السكاني خلال العقود المقبلة، وستضم القارتين 8 من أكبر 10 دول من حيث التعداد السكاني بحلول عام 2050.

وبحلول عام 2024، ستخطف الهند لقب أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ومن المنتظر أيضا أن تشهد نيجيريا أسرع معدل نمو سكاني، ليتجاوز تعداد سكانها الولايات المتحدة بحلول عام 2050، وتصبح ثالث أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان.

ويذكر أن تعداد سكان العالم قد تضاعف في أقل من أربعة عقود، ومن المتوقع أن يزيد بنحو مليار نسمة بحلول 2030، ليصل تعداد سكان الكوكب حينها 8.7 مليار نسمة.

وعلى الجانب الآخر ستشهد بعض الدول انكماشا سكانيا، إذ من المتوقع أن يتقلص عدد سكان اليابان، البالغ حاليا نحو 127 مليون نسمة، بنحو الثلث، خلال الـ50 عاما المقبلة، نظرا لارتفاع أعداد الوفيات مقارنة بالمواليد.

ولكن أسرع انكماش سكاني ستشهده أوروبا الشرقية، وتحديدا في رومانيا وصربيا وبولندا وأوكرانيا وبلغاريا، نظرا لارتفاع معدلات الهجرة، ومعدل الأعمار، وانخفاض معدل المواليد.