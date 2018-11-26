كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة حزب إسرائيلي تكشف عن الجانب المظلم في العلاقات مع تشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من تهليل وسائل الإعلام الإسرائيلية للاختراقات الدبلوماسية الأخيرة وآخرها زيارة رئيس تشاد إدريس ديبي، إلا أن سياسية إسرائيلية حذرت من جانب مظلم في هذه العلاقة.

وفي هذا الصدد نقلت وسائل إعلام عن رئيسة حزب "ميرتس" تمار زاندبيرغ، تخوفها من أن تعقد مع تشاد اتفاقيات سرية لبيع أسلحة، يستخدمها النظام هناك ضد معارضيه السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وطلبت زاندبيرغ في هذا السياق من ديوان رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع، الكشف عن جدول أعمال زيارة الرئيس التشادي بالكامل، وذلك "لمعرفة ما إذا حددت له اجتماعات مع شركات للصناعات الأمنية أم لا".

ورأت رئيسة حزب ميرتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مستمر في إقامة علاقات مع زعماء وصفتهم بأنهم "مشكوك في مصداقيتهم".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قال عقب اجتماعه مع رئيس تشاد إدريس ديبي "إن تشاد دولة إفريقية مهمة"، وأعرب أيضا عن ارتياحه لاستئناف العلاقات بين الدولتين، لافتا إلى وجود قضايا مشتركة كثيرة تهم البلدين بينها محاربة الإرهاب.