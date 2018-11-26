بعد تأجيله بسبب “فاجعة مقتل صابر” .. الحقاوي تحدد موعدا جديد للاحتفال بجائزة تميز

بعد تأجيلها لحفل جائزة تميز للمرأة المغربية، والذي كان مبرمجا في البداية في 10 من شهر أكتوبر الماضي، بسبب فاجعة مقتل صابر الحلوي، المكفوف الذي سقط من سطح وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، أعلنت بسيمة الحقاوي عن موعد جديد لـ”حفل تميز”.

وأعلنت وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن تحديد يوم الأربعاء المقبل، 28 نونبر، موعدا لحفل “تميز للمرأة المغربية” في دورته الـ4 المخصص للمبادرات الموجهة للمرأة القروية، وهو اللقاء الذي من المنتظر أن يترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحضور الوزراء وشخصيات دبلوماسية وسياسية ومدنية.

يشار إلى أن المكفوفين المعطلين، يخوضون منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، سلسلة احتجاجات ضد الحكومة من أجل المطالبة بالتوظيف المباشر، حيث اقتحموا مقر وزارة الحقاوي واعتصموا على سطحها لأيام، قبل أن يتلقوا ضمانات من رؤساء الفرق البرلماني، بتقديم تعديلات في مشروع قانون مالية 2019، تضمن تنزيل تخصيص حصيص 7 في المائة من المناصب المالية ذوي الاحتياجات الخاصة.