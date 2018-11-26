فحص وتوعية 1000 مهاجر بمخيم “ولاد زيان” في الدار البيضاء

استفاد أكثر من ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء، القاطنين بمخيم “و”لاد زيان” في الدار البيضاء، أمس الأحد، من رعاية طبية.

وحل أزيد من 50 طبيبا من مختلف التخصصات بالمخيم المذكور، وكانوا منذ الساعات الأولى في استقبال المهاجرين، الذين يعيشون في أوضاع تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم.

ونظم القافلة نسيج جمعوي بتنسيق من الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، التي قررت تقديم المساعدة الطبية للمهاجرين، في ظل “ظروف لاإنسانية يعيشها المهاجرون بمخيم ولاد زيان، من حيث أبسط شروط النظافة الصحية”.

ونظمت القافلة تحت شعار “النظافة والصحة من أجل الحفاظ على الكرامة”، وتم التواصل والاستماع للمهاجرين، بالإضافة إلى التوعية، مع تقديم استشارات طبية وإجراء فحوصات في مختلف تخصصات، مثل السل والأمراض التعفنية.

