بالرغم من رفضه المبدئي.. الأهلي المصري يصر على التعاقد مع رونار ويغريه براتب خيالي

يبدل نادي الأهلي المصري مجهودات كبيرة من أجل إغراء الناخب الوطني، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وإقناعه بتدريب الفريق، خلفا للمدرب الفرنسي المقال، باتريس كارتيرون، بعد خروج الفريق من منافستي عصبة الأبطال الإفريقية ومنافسات بطولة العرب للأندية.

وحسب تقارير صحفية مصرية، فإن إدارة النادي، تواصل تكثيف اتصالاتها مع المدرب الفرنسي، عبر مجموعة من الوكلاء والوسطاء المصريين والفرنسيين، من أجل إقناع المدرب الفرنسي بتدريب نادي “القرن” وترك منتخب “أسود الأطلس”.

وأكدت المصادر نفسها، أن هيرفي رونار، رفض فكرة التعاقد مع النادي من حيث المبدأ، وأكد بأنه يواصل مشروعه مع المنتخب المغربي، والمتمثل في المنافسة على لقب كأس إفريقيا للأمم القادم في الكاميرون، بالرغم من أن رئيس النادي محمود الخطيب، اقترح على الفرنسي راتبا خياليا يقدر بحوالي 120 ألف دولار، وهو ما يمثل حوالي الضعف مما يتقاضاه من الجامعة الملكية المغربية للعبة.

وعلى الرغم من الرفض المطلق للناخب الوطني، إلا أن الخطيب كلف محمد كامل، رئيس الشركة الراعية لنادي الاهلي من أجل استئناف المفاوضات، عبر مجموعة من الوسطاء الفرنسيين لإقناعه.

وفي حال ما أصر رونار على رفضه، فإن الأرجنتيني رومان دياز، المدرب السابق للاتحاد السعودي، يعتبر هو أكثر المدربين ترشحا لتدريب نادي القرن.