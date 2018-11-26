حماية لصوت الإعلام الحر.. حملة تضامنية مع “أخبار اليوم” تحت شعار “اشتري أخبار اليوم كل يوم”

أطلقت مجموعة من الفعاليات الحقوقية، ابتداء من اليوم الاثنين، حملة لدعم جريدة “أخبار اليوم”، التي تمر من دائقة مالية بسبب قلة الموارد الإشهارية التي نتجت عن اعتقال مدير نشرها السابق ومؤسسها، توفيق بوعشرين، المدان بـ12 سنة ابتدائية، بتهم ثقيلة شجبتها أسماء حقوقية وسياسية وازنة في المغرب.

الحملة التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “أخبار اليوم كل يوم” تدعو إلى حملة التضامن مع الجريدة، وذلك عبر اقتنائها بشكل يومي، والاشتراك في الدورية السنوية، التي تمكن القراء من التوصل بالجريدة بشكل يومي.

وكتب المحامي عبد المولى الماروري، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين، على حسابه الخاص في فيسبوك “نظرا للمتابعات والمضايقات التي تتعرض لها الجريدة اليومية أخبار اليوم، الصوت الإعلامي الحر والرصين، وحتى لا تتعرض للإفلاس والتوقف الذي يهددها، وانتصارا للصحافة الحرة بالمغرب، أدعو كل المغاربة الأحرار إلى دعم الجريدة ماديا وذلك بالحرص على اقتناءها يوميا.