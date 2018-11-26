خلال البحث عن يارا أيوب: العثور على جثة قرب الجش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على جثة في منطقة قريبة من قرية الجش في منطقة الجليل الأعلى ظهر اليوم، الإثنين.
وقالت الشرطة إنها تفحص فيما إذا كان الحديث يدور عن الفتاة يارا نشأت أيوب (16عاما) التي فقدت آثارها قبل 3 أيام.
وبحسب التفاصيل الأولية المتوفرة، فإن "هوية الجثة لا تزال في عداد المجهولين، ولم يبلغ فيما لو كانت للفتاة المفقودة".
ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ظروف وحيثيات الحادثة.
وكانت الفتاة أيوب قد فقدت آثارها يوم الجمعة الماضي بعدما خرجت من منزل عائلتها ولم تعد أدراجها.
وفي نفس السياق، اعتقلت الشرطة شابا (28 عاما) من سكان الجش بشبهة ضلوعه في اختفاء الفتاة وتشويش مجرى التحقيق.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
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