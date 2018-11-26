مُحقّقون أتراك يبحثون عن جثة خاشقجي في مزرعة يملكها سعوديّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يبحثُ المحققون الأتراك في مزرعة نائية تقع جنوب شرقي مدينة إسطنبول، عن أي معلومات قد تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الإثنين.

وكشفت معلومات استخباراتية جديدة، أن أحد عناصر فريق الاغتيال السعودي أجرى اتصالا في اليوم الذي سبق تاريخ الجريمة، بمالك المزرعة التي يأملُ المحققون الأتراك أن يجدوا فيها أي أدلة أو معلومات قد تكشف بعض تفاصيل الجريمة التي وقعت في الثاني من تشرين أول الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن المتصل هو منصور عثمان أباحسين، الذي كان أحد أعضاء فريق الاغتيال المؤلف من 15 سعوديا، والذي حضر إلى تركيا خصيصا على متن رحلتين خاصتين، لتنفيذ عملية قتل خاشقجي، داخل القنصلية.

ونقلت "واشنطن بوست"، عن مسؤول تركي مطلع، قوله إن أباحسين أجرى اتصالا من هاتفه الخاص، في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمالك المزرعة التي تقع في منطقة قرب يالوفا على ساحل بحر مرمرة، وهو (مالك المزرعة) سعودي الجنسية.

ولم يتطرّق المصدر التركي الذي أوردت الصحيفة أقواله، دون أن تُسمّه، إلى الحديث الذي تبادله أباحسين ومالك المزرعة السعودي، لكن السعي وراء أية معلومات قد تُفيد بالقضية ما زال جاريًا، لا سيّما أن الشرطة التركية قد أجرت سابقا عمليات بحث عن جثة خاشقجي في منطقة يالوفا،التي تحوي المزرعة.

يُذكرُ أن جثة خاشقجي لا تزالُ مفقودة، وكانت السعودية، قد ادّعت أنها سلمتها لـ"متعاون محلي" في تركيا، إلا أن أنقرة لم تقتنع بذلك، لا سيّما أن الاعتراف السعودي الرسمي بوقوع جريمة القتل، جاء متأخرًا، وسط تأكيدات غربية تُفيدُ بأن عملية القتل نُفذت إما بموافقة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أو بعلمه.