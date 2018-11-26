بريطانيا "ممتنة" لدولة #الإمارات لقرارها العفو عن ماثيو هيدجز

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الاثنين عن "الامتنان" لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد قرارها العفو عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسّس في الدولة الخليجية. وكتب هانت على تويتر "أخبار رائعة بخصوص ماثيو هيدجز. رغم عدم موافقتنا على التهم، نحن ممتنون لحكومة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية بسرعة".

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