انت الان تتابع مقتل 4 عسكريين أتراك فى تحطم مروحية بإسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٥ م

ازدادت في السنوات الأخيرة حوادث سقوط المروحيات العسكرية التركية، لتتصاعد تساؤلات المعارضة حول السبب وراء عدم قيام تركيا بتكهين تلك المروحيات رغم سقوطها المستمر، وطالبت بشراء جيل جديد من المروحيات العسكرية المقاتلة وإنفاق أموال الدولة في هذا المجال بدلا من إنفاقها لإنشاء قصر جمهوري للرئيس رجب طيب أردوغان بطرق غير قانونية، خصوصا أن أنقرة قامت بتحديث أسطولها من المروحيات العسكرية، وبدأت في تنفيذ مهام تدريبية مكثفة لا سيما في ظل العمليات العسكرية التي تقوم بها في سوريا والعراق.

أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، اليوم الإثنين، عن مقتل 4 عسكريين أتراك وإصابة آخر، في تحطم مروحية عسكرية في منطقة سنجق تبه بإسطنبول.وقال قايا، إن الفرق المختصة بدأت بالتحقيق عن أسباب سقوط المروحية، لافتا إلى أن المروحية العسكرية التابعة لفوج القوات الجوية في قيادة الجيش الأول كانت تنفذ رحلة تدريبية