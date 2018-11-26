مقتل 4 عسكريين أتراك فى تحطم مروحية بإسطنبول

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٥ م
ازدادت في السنوات الأخيرة حوادث سقوط المروحيات العسكرية التركية، لتتصاعد تساؤلات المعارضة حول السبب وراء عدم قيام تركيا بتكهين تلك المروحيات رغم سقوطها المستمر، وطالبت بشراء جيل جديد من المروحيات العسكرية المقاتلة وإنفاق أموال الدولة في هذا المجال بدلا من إنفاقها لإنشاء قصر جمهوري للرئيس رجب طيب أردوغان بطرق غير قانونية، خصوصا أن أنقرة قامت بتحديث أسطولها من المروحيات العسكرية، وبدأت في تنفيذ مهام تدريبية مكثفة لا سيما في ظل العمليات العسكرية التي تقوم بها في سوريا والعراق.
أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، اليوم الإثنين، عن مقتل 4 عسكريين أتراك وإصابة آخر، في تحطم مروحية عسكرية في منطقة سنجق تبه بإسطنبول.وقال قايا، إن الفرق المختصة بدأت بالتحقيق عن أسباب سقوط المروحية، لافتا إلى أن المروحية العسكرية التابعة لفوج القوات الجوية في قيادة الجيش الأول كانت تنفذ رحلة تدريبية
وقال قايا، إن الفرق المختصة بدأت بالتحقيق عن أسباب سقوط المروحية، لافتا إلى أن المروحية العسكرية التابعة لفوج القوات الجوية في قيادة الجيش الأول كانت تنفذ رحلة تدريبية .
وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أنه بحسب الأنباء الواردة من مكان الحادث، فإن المروحية اصطدمت بسطح إحدى الأبنية السكنية في شارع طوبجولار قبل أن تسقط.
وعقب سقوط المروحية، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وأفراد الشرطة إلى المكان، واتخذت شرطة إسطنبول تدابيرها الأمنية، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المروحية، حسب الوكالة.
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