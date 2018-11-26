انت الان تتابع أردوغان: ما يحدث في فرنسا أعمال إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٦ م

مع اندلاع موجة غضب شعبي في فرنسا، والتي أسفرت عن تحركات واسعة النطاق امتدت من المدن حتى القرى الصغيرة في الأرياف، اعتراضا على غلاء المعيشة وزيادة الضرائب، حاولت المعارضة استغلاله بالشكل الأمثل لها، وشجعت المتظاهرين الذين يرتدون السترات الصفراء، على إغلاق الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد بحواجز محترقة وقوافل من الشاحنات بطيئة الحركة، لعرقلة الوصول إلى مستودعات الوقود ومراكز التسوق وبعض المصانع، وهو ما يهدد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الانتخابات القادمة.

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، ما يحدث في العاصمة الفرنسية باريس، من تظاهرات وتعاملات الأمن معها بـ"الأعمال الإرهابية".وقال أردوغان في خطاب: "وسائل الإعلام الدولية لا تريد أن تلطخ سمعة فرنسا"، مضيفا "لكن رغم ذلك العالم يتابع ما يجري في باريس".وتابع "وسائل الإعلام الدولية سلطت الأضواء على