انت الان تتابع تغريم عيسى حياتو 500 مليون جنيه بـ«الاحتكار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٠ م

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتغريم عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم السابق، وهشام العمرانى سكرتير عام الاتحاد، 500 مليون جنيه، لكل منهما، وإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المختصة، لإدانتهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية. أحال جهاز حماية المنافسة، عيسى حياتو إلى النيابة العامة وفقاً لما سماه بـ«مخالفته بعض نصوص قانون الجهاز في حقوق بث المباريات»، وأشار الجهاز إلى أن «حياتو» أساء استخدام وضعه في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري.

وشرح قرار الإحالة موضحا أن «الكاف منح شركة لاجارديه سبورتس (فرنسية)، حقوق بث هذه البطولات، بدون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة، لفترة 12 عاما، بدءا من 2017 وحتى 2028» . تقدمت الدكتورة منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات



وشرح قرار الإحالة موضحا أن «الكاف منح شركة لاجارديه سبورتس (فرنسية)، حقوق بث هذه البطولات، بدون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة، لفترة 12 عاما، بدءا من 2017 وحتى 2028» .

تقدمت الدكتورة منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في وقت سابق، ببلاغ ضد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم السابق بمخالفة المادة "8" فقرات "أ" و"ب" و"د" من قانون "5" حماية المنافسة، وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حتى أحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.