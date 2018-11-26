إصابة 3 جنود إسرائيليين في حادث دهس قرب بيت لحم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٨ م
لا يزال الفلسطينيون يواصلون مساعيهم في الثأر من قوات الاحتلال التي تستهدف المدنيين العُزَل بذريعة تهديد أمن إسرائيل، وهو الأمر الذي ترفضه الفصائل الفلسطينية، متوعدة في الوقت نفسه بالرد على انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين، خاصة بعدما أقدم أحد الشبان الفلسطينيين بدهس عدد من جنود الاحتلال قرب بيت لحم، في الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، في حين قام جيش الاحتلال بإطلاق النار على المنفذ، وهو ما يزيد من تصاعد الأزمة مجددًا، وقد يفجر الأوضاع في الدولة المحتلة.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم تلقي بلاغ حول عملية دهس بالقرب من مفترق غوش عصيون"، واعدا بنشر المزيد من التفاصيل لاحقا.فيما قال المتحدث باسم "نجمة داوود الحمراء"، إن قسم الإسعاف تلقى بلاغا، يفيد بوجود 3 أشخاص مصابين جراء تعرضهم للدهس على شارع (60) بالقرب من مفترق غوش عصيون باتجاه مستوطنة
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم تلقي بلاغ حول عملية دهس بالقرب من مفترق غوش عصيون"، واعدا بنشر المزيد من التفاصيل لاحقا.
فيما قال المتحدث باسم "نجمة داوود الحمراء"، إن قسم الإسعاف تلقى بلاغا، يفيد بوجود 3 أشخاص مصابين جراء تعرضهم للدهس على شارع (60) بالقرب من مفترق غوش عصيون باتجاه مستوطنة "كرمي تسور"، ووفقا للمعلومات الأولية لطاقم الإسعاف في المكان تبين إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة
وأكدت "نجمة داوود الحمراء"، أن المصابين الثلاثة جنود، أحدهم جروحه متوسطة واثنان أصيبا بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات.
في حين ذكر شهود عيان أن إطلاق النار كان على السيارة لمجرد أنها انحرفت عن الطريق، موضحين أنه كان في السيارة رجل مسن وامرأة مسنة.
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