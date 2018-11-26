وفاة المخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي عن 77 عاما

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٠ م
أعلن المتحدث الإعلامي باسم المخرج والسيناريست الإيطالي، برناردو بيرتولوتشي، وفاة الأخير عن عمر ناهز 77 عاما، صباح الاثنين.. برتولوتشي من مواليد 16 مارس 1941، وقد نشأ وسط أجواء ثقافية، فوالدته نينيتا، معلمة، ووالده اتيلو برتولوتش الشاعر الناقد والمؤرخ السينمائي، الذي تأثر به، حيث كان يتمنى أن يكون شاعرًا مثله، ولأجل ذلك درس الأدب، وتشير المصادر التاريخية إلى أن العلاقة التي كانت تربط بين والده والمخرج الكبير بيربالو بازوليني، ساهمت في أن يختاره الأخير ليكون أحد مساعديه في فيلم «أكتوبر 1961»، حيث التقى زوجته الأولى أدريانا إستي.
خلال مشواره قدم 23 فيلما لعل أبرزها «الامبراطور الأخير» و«القمر» و«السماء المحصنة» و«الجمال المسروق» وغيرها.. برناردو شقيق المخرج المسرحي جوسبي، وابن عمه المنتج جيوفاني برتولوتش ومع هذا الأخير صنع برناردو العديد من الأعمال السينمائية. وقد حصل على العديد
خلال مشواره قدم 23 فيلما لعل أبرزها «الامبراطور الأخير» و«القمر» و«السماء المحصنة» و«الجمال المسروق» وغيرها.. برناردو شقيق المخرج المسرحي جوسبي، وابن عمه المنتج جيوفاني برتولوتش ومع هذا الأخير صنع برناردو العديد من الأعمال السينمائية.
وقد حصل على العديد من الجوائز منها جائزتا الأوسكار لأفضل إخراج ولأفضل كتابة، وذلك في عام 1988، كما حصل على جائزة "جولدن جلوب" لأفضل سيناريو، كما تلقى تكريمات من مؤسسات دولية كثيرة، ولعل من أبرزها تكريمه بمنحه جائزة فخرية في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي لعام 2011، وقد حازت أغلب أفلامه على تقدير النقاد، الذين أشادوا به وبمدرسته.
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