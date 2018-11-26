بلاش دليفري.. وحضري وجبات خفيفة ليوم الشُّغل

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٠ م

وجبات خفيفة ليوم العمل...

العمل لأكثر من 8 ساعات يوميًا، أمر مرهق ويؤثر على صحتك، وتجدها في تراجع مستمر، خاصة إذا كنت تلجأ لتناول الوجبات السريعة خارج المنزل، والتي تؤدي للسمنة والعديد من الأمراض بسبب احتوائها على الكثير من الدهون الغير صحية، وتضرك إذا كنت تريد اتباع نظام غذائي صحي، أو ترغب في إنقاص وزنك، هي في النهاية تسبب الكثير من مشاكل الهضم بالإضافة إلى أنها تؤثر على الصحة العامة، في السطور التالية نطرح عليك أفكار وجبات بسيطة يمكنك تناولها في العمل حتى تحافظ على صحتك.

مكرونة بالجبنة جميعنا نعشق المكرونة، والمكرونة بالجبنة طريقتها سهلة وبسيطة، كل ما عليك فعله هو سلق المكرونة في المساء ووضعها في علبة الطعام المحكمة، اجعلي الجبن المفضل لديك في كيس محكم، عندما تشعرين بالجوع، قومي بإضافة الجبن إلى المكرونة وسخنيهم في الميكروويف. السلطة اشتري المكونات التي تحتاجينها