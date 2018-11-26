انت الان تتابع القومي للسكان: مواليد مصر تعادل نصف العدد في أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٢ م

خصصت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعها اليوم، للحديث عن الأزمة السكانية، بحضور عدد من الخبراء المتخصصين، ومسئولين من المجلس القومي للسكان، إذ قال مقرر المجلس القومي للسكان، عمرو حسن، إن "مشكلة الزيادة السكانية، بمثابة حرب وعي مثل كل مشكلات مصر"، مشيرًا إلى أن مواليد مصر سنويا "يبلغ نصف عدد مواليد قارة أوروبا"، متهما الإعلام بـ"تشويش" طريق تنظيم الأسرة باستضافة رجال دين يعارضون الفكرة، و"نحن نريد من الإعلام أن يضيء الطريق لنا في هذا الإطار".

واستعرض حسن، خلال الاجتماع الذي ترأسته وكيل اللجنة النائبة رشا رمضان، بعض الأرقام والإحصائيات الخاصة بواقع الزيادة السكانية في مصر، خلال السنوات الأخيرة مقارنة ببعض الدول المشابهة.ويأتي اجتماع لجنة التضامن بعد يوم واحد من مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، الموضوع نفسه، تحت عنوان:" الزيادة السكانية