انت الان تتابع جوارديولا: ليفربول سيفوز بالبريميرليج في هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٢ م
أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه يحتاج للضغط الدائم من ليفربول، وهذا ما يدفعه للحفاظ على لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وتمكن جوارديولا من الفوز على وست هام برباعية نظيفة بقيادة بيليجريني، ليذكره ذلك بموسم 2009/2010 في الدوري الإسباني، عندما فاز برشلونة جوارديولا بالدوري برصيد 99 نقطة، مقابل 96 نقطة لمدريد بيليجريني، وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها سكاي سبورت: "حتى نصل لهذا المستوى، وصلنا إلى 99 نقطة لأن هناك شخصا كان يدفعنا دائمًا، كنا نعلم أنه إذا فقدنا النقاط فريال مدريد سيفوز باللقب".
وانتقل بيب جوارديولا للحديث عن المنافسة بالدوري الإنجليزي بالموسم الحالي: "هذا يشبه المنافسة بين رافائيل نادال وروجر فيدرير ونوفاك ديوكوفيتش، فهم يدفع بعضهم بعضا للأفضل، ونحن نحتاج لذلك في الرياضة، ولاعبو مانشستر سيتي يعرفون ذلك، أنا لم أخبرهم ولكنهم يعرفون قوة ليفربول." وأضاف بيب جوارديولا : "هم يعرفون
وانتقل بيب جوارديولا للحديث عن المنافسة بالدوري الإنجليزي بالموسم الحالي: "هذا يشبه المنافسة بين رافائيل نادال وروجر فيدرير ونوفاك ديوكوفيتش، فهم يدفع بعضهم بعضا للأفضل، ونحن نحتاج لذلك في الرياضة، ولاعبو مانشستر سيتي يعرفون ذلك، أنا لم أخبرهم ولكنهم يعرفون قوة ليفربول."
وأضاف بيب جوارديولا : "هم يعرفون أنه لا يمكنهم فقد النقاط لأن ليفربول سيفوز بالبريميرليج، يمكنني أن أقول إن ليفربول وتشيلسي وتوتنهام بنفس المستوى حاليا ومعهم آرسنال، وللفوز باللقب نحن نحتاج لاقتراب المنافسين، ولدينا ذلك بالموسم الحالي".
ويتصدر مانشستر سيتي بقيادة بيب جدول البريميرليج برصيد 35 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، كما يحتل توتنهام هوتسبير المركز الثالث برصيد 30 نقطة.
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