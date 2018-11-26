تواصل المظاهرات في مدينة الأحواز ضد سياسات إيران القمعية

تواصلت الاحتجاجات في مدينة الأحواز ضد سياسة النظام الإيراني. وقالت مصادر إعلامية إن محتجين أحواز خرجوا إلى شوارع المدينة للتنديد بسياسة القمع التي انتهجها النظام الإيراني. وأضافت المصادر أن الاحتجاجات والمظاهرات في الأحواز رفعت شعار "نصر من الله وفتح قريب". وأضافت أن المتظاهرين رددوا شعارات مناوئة لنظام الملالي في طهران. وشهدت مناطق العرب الأحواز حملت دهمت واعتقالات إضافة إلى عمليات الإعدام.

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