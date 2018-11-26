شكرا لقرائتكم بعد نيسان.. "ميتسوبيشي" تعزل "غصن" عن مجلس الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صوت مجلس إدارة " #ميتسوبيشي موتورز " لصالح عزل #كارلوس_غصن من منصب رئيس المجلس. وأعلنت الشركة أنه تم تعيين الرئيس التنفيذي أوسامو ماسوكو رئيساً مؤقتاً لمجلس الإدارة بدلاً من غصن. وكانت شركة "نيسان" قد عزلت أيضا "غصن" الخميس الماضي، عقب اتهامه بالتهرب الضريبي، وبإساءة استخدام أصول شركة #نيسان لتحقيق مكاسب شخصية. ومن المقرر أن يجتمع كبار التنفيذيين في شركات التحالف الثلاث في أمستردام خلال الأسبوع الحالي، لمناقشة تداعيات الأزمة.

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