شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تناقش تدهور الخدمات الصحية وعجز الأطباء بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم، عن وجود قصور شديد فى تدنى مستوى الخدمات فى بعض محافظات الصعيد، وذلك بحضور الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور على محروس رئيس قطاع الطب العلاجى، وسحر حلمى رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، وسهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب شريف نادى عضو مجلس النواب، بشأن عدم استقبال مستشفى ملوى العام بمحافظة المنيا لحالات الحوادث بسبب نقص الأجهزة، وعدم الانتهاء من تطوير مستشفى ملوى العام، بالرغم من أنها أدرجت ضمن خطة التطوير والإحلال والتجديد منذ ثلاث سنوات وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها، والنقص المفزع فى عدد الأطباء من جميع التخصصات فى مستشفى ملوى العام بمحافظة المنيا، كذلك نقص المستلزمات الأساسية من كانيولات وسرنجات وأكسجين والأدوية الحيوية كالأنسولين وأمصال العقرب وغيرها من المستلزمات الأساسية لتقديم خدمة طبية ترتقى إلى المستوى المطلوب لحياة المصريين.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة عن تأخر تجهيز مستشفى ملوى وعدم تجهيزها لاستقبال المرضى بالرغم من مضى قرابة أكثر ثلاث أعوام بالرغم من تعاقب محافظ تلو الآخر ولا تزال المستشفى فى طور التطوير بسبب المواعيد غير المنضبطة لتسليم المبنى، الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد الوفيات، وتساءل عضو مجلس النواب مقدم طلب الإحاطة عن الموعد الحقيقى للتسليم الكلى.

كما ناقشت صحة النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم بشأن الموافقة على زيادة أعداد المرضى التى يتم الكشف الطبى عليها بالقومسيون الطبى لمركز مغاغة بمحافظة المنيا والخاصة بالحصول على معاش تكافل وكرامة.

وطالب النائب إيهاب عبد العظيم بسرعة فتح لجنة ثالثة للقومسيون الطبى بمحافظة المنيا، على أن يكون مقرها مركز مغاغة أو بنى مزار لسد العجز الشديد وانتظار المرضى خاصة الحالات الحرجة منها.

وطالب أيضا بسد النقص الشديد فى الأدوية وسوء توزيع الأطباء داخل محافظة المنيا بصفة عامة ومركزى مغاغة والعدوة بصفة خاصة.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد: "إننا سوف نأخذ دورين لتحويلهم إلى عيادة وليس مستشفى فى مغاغة،وسوف أزور المكان بنفسى بس هو التشغيل".

وطالب الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، بأن تتم الزيارة التى دعت إليها رئيسة التأمين الصحى برفقة أعضاء لجنة الصحة، وذلك لمتابعة حل الأزمات التى تتعرض لها مستشفى مغاغة والتأكد من تسهيل كافة الطرق لتمكين المرضى من سرعة الحصول على خدمة صحية فى محافظة المنيا.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن مماطلة وزارة الصحة وعدم تحديد موعد عاجل بحضور وزير ة الصحة والسكان لافتتاح مستشفى التكامل بقندول، وكذا سرعة تطوير مستشفى الشمونين بمركز ملوى وتخصيصها كمستشفى للتأمين الصحى لخدمة جنوب محافظة المنيا، وطلب آخر من النائب سيد أبو بريدعة، بشأن تحويل مستشفى صفط الخمار بمركز المنيا إلى مستشفى مركزى.

وفى نهاية الاجتماع أوصى العمارى بإعادة بحث تحويل مستشفى الصفط إلى مستشفى مركزى وذلك بعد بحث إمكانيات المستشفى والتنسيق مع النائب مقدم طلب الإحاطة وموافاة اللجنة بنتائج التوصية.