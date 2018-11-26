شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: 78% من المواطنين على باقة 2 ميجا إنترنت وهى بطيئة جداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عنتر قنديل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات، إن الشركة انتهت من إحلال وتجديد 54% من شبكات الرئيسية للإنترنت على مستوى الجمهورية، على أن يتم الانتهاء من كامل الشبكات بحلول 2021، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليار جنية، سعياً من الشركة نحو تقديم خدمة جيدة ومناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن انقطاع وبطء الإنترنت بشكل كبير على مستوى محافظات الجمهورية بصفة عامه وحى العمرانية بمحافظة الجيزة بصفة خاصة، بالإضافة إلى الحديث عن الإشكالية التي تواجه المواطنين من سوء حالة السيرفرات بمكاتب التموين أثناء توجههم إليها لتسجيل بياناتهم أو تحديثها، بما يؤدي إلي الإزدحام الشديد.

وأضاف قنديل، أن حوالي 78% من المواطنين مشتركين علي سرعات تبدأ من 2 ميجا فيما أقل، وهي سرعات قليلة جداً، وتسبب في بطء السرعة في حين أن هناك سرعات جديدة حالياً تتراوح ما بين 5 إلي 7 ميجا، موجهاً رسالة للمشتركين قائلا:" "طالما أنت مشترك علي سرعه 2 ميجا سواء كانت في مصر أو أمريكا ستكون السرعة لديك بطيئة".

وحذر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات، من تباطؤ سرعات الإنترنت في حال ما يسمى بـ"sharing"المعروفة في المناطق الشعبية بـ"وصلة النت"، بين الأصدقاء والجيران، لإنها تتسبب في ضعف سرعه الإنترنت لكل مستخدميها.

ودعا عنتر قنديل، المواطنين للاشتراك في الباقات الأعلى من 2 ميجا بما يحقق لهم السرعه المطلوبة، خاصة مع ظهور تحديثات بمواقع التواصل الإجتماعي مثل "الفيديوهات" المنتشرة عليها والتي تستهلك الباقة، قائلاً : "أصبحت الفيديوهات علي الفيس بوك حالياً تعمل وحدها، وتصفحها يحتاج إلي سرعات أعلى".

ولفت قنديل، إلي أنه بحلول 2019 سيتم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الأنترنت بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، لتعمل بـ"نظام الفايبر"، والذي يتميز بالسرعات الأفضل، والقضاء علي سرقة كابلات النحاس.

وحول إشكالية مكاتب التموين، أكد ممثل الشركة المصرية للأتصالات، أن السبب فيها يعود إلي "سيرفرات" وليس بطء سرعات الأنترنت.

من جانبه أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية التنسيق بين وزارتي الاتصالات والتموين لبحث إمكانية تحديث السيرفرات الخاصة بمكاتب التموين بالإضافة إلي تجديد "الوصلات المتهالكة للأنترنت، لاسيما أنها إشكالية تواجه العديد من المناطق علي مستوي الجمهورية خاصة ذات الكثافة السكانية.

وقال زيدان، إن الأنترنت سلعه أساسية في مصر شأنها شأن السلع التموينية حيث ترتبط بها العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين، مقترحاً أن تقوم شركة "we" بتقديم عروض مختلفة لأشتراكات الأنترنت، الأمر الذي علق عليه "قنديل" بتأكيدة أن هناك عروضا بالفعل، وأن المصرية للأتصالات لا تحاول زيادة الأعباء علي المواطنين إطلاقاً.