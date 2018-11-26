شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية البرلمان": دور مصر فى ليبيا هام ومحورى وإعادة بناء الجيش الليبى ضرورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان ضرورة إعادة بناء الجيش الليبى وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأشارت اللجنة فى بيان لها اليوم الاثنين أن دور مصر فى ليبيا هام ومحورى ومرغوب فيه من مختلف الأطراف وأن الأمن القومى المصرى يبدأ من ليبيا، وشددت على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووضع دستور منضبط.
وأكدت اللجنة ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار ووضع وتنفيذ الترتيبات الأمنية التى تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار فى المدينة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماع اليوم السفير محمد أبو بكر مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا، وذلك لمناقشة الدور المصرى فى الأزمة.
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