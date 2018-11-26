شكرا لقرائتكم خبر عن نائب حلوان يقدم طلب إحاطة حول دور الدولة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن حلوان، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، في شأن دور الدولة في استرداد الأموال المهربة بالخارج.

وتساءل البلتاجي، في الطلب المقدم منه، عن صحة ما تداولته وسائل الإعلام الأيام الأخيرة من أخبار عن تجميد (550 مليون يورو) من حساب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالخارج.

كما استفسر عضو مجلس النواب عن حلوان، عن دور الدولة والحكومة في استرداد الأموال بالخارج، وما قامت به لجنة استرداد الأموال في هذا الشأن.