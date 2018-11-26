شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تضامن البرلمان ينتقد عدم تنقية المناهج التعليمية وتجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب، عدم تنقية المناهج التعليمية حتى الآن كخطوة هامة فى طريق تجديد الخطاب الدينى، وأن بعض المؤسسات تخضع للتوجهات الشخصية.

وأضاف محمد أبو حامد خلال كلمته اليوم الاثنين، فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى، أن تجديد الخطاب الدينى سيكون من الأدوات التى من خلالها يتم مواجهة الزيادة السكانية التى انعكست بشكل صريح على النمو الاقتصادى.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هناك "خناقة" حول قانون الفتوى بالأزهر، فمن يحسم الخلاف الأزهر أم الأوقاف والأزهر، مشددا على ضرورة حسم هذا الخلاف لمصلحة الوطن.