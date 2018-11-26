شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الوهاب خليل يطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد الوهاب خليل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ونائب محافظة الجيزة ، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بشأن تقديم حصر شامل للبرلمان حول العقارات الآيلة للسقوط شديدة الخطورة الصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ حتى الآن.

واقترح النائب فى طلب الإحاطة، حصر الأسر قاطنة هذه المنازل للوقوف على الأسر غير القادرة منها على أن يتم توفير مسكن بديل لهم تمهيدا لتنفيذ قرارات الإزالة، لافتا إلى أن الكثير من قرارت الإزالة لا يتم تنفيذها بسبب عدم وجود مسكن بديل، ولهذا لابد من توفير البديل قبل تنفيذ القرار للحفاظ على أرواح المواطنين وحل هذه المشكلة.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن هذه العقارات تشكل خطورة على قاطنيها وهناك العديد من هذه المنازل معرض للانهيار يوميا والأيام الأخيرة شهدت انهيار لبعض المنازل على مختلف انحاء الجمهورية ومصرع بعض المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حل لهذه الأزمة.