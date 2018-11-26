بدأت الشرطة التركية اليوم الاثنين في قرية صامانلي السياحية بولاية يلوا شمال غربي البلاد تفتيش فيلا تعود لرجل أعمال سعودي، ضمن التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وذكرت وكالة "الأناضول" أن الشرطة اتخذت تدابير أمنية مشددة في محيط الفيلا المكونة من طابقين مع حديقة كبيرة خلال تفتيشها. وأشارت الوكالة إلى أن عناصر الشرطة والدرك يجرون عمليات البحث داخل الفيلا بمشاركة كلاب مدربة وطائرة بدون طيار. وأشارت وسائل إعلام تركية غير رسمية بينها "خبر ترك" وNTV إلى أن المحققين يعملون في الموقع في إطار جهودهم للعثور على...

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة التركية تفتش منزل رجل أعمال سعودي بحثا عن جثة خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .