قرية سورية لـ "الأمازونيات" فقط

أعلنت مواقع إخبارية سورية عن افتتاح قرية في شمال شرق سورية مخصصة للنساء فقط، بعد عامين من بدء العمل في تشييدها.

وأوضح المصدر أن هذه القرية الفريدة التي أطلق عليها اسم "جينوار"، بنيت في منطقة الدرباسية بقضاء الحسكة، فيما أكدت رومت هفال، المشرفة على هذا المشروع أن افتتاح القرية "تم بعد جهد كبير من قبل المرأة نفسها، وهي ليست محتكرة على النساء الكرديات، بل ستكون حاضنة لكل امرأة راغبة بالعيش فيها من مختلف المكونات".

وأفادت هفال بأن قرية "جينوار" مزودة بمختلف الخدمات، ويوجد بها "30 منزلا، تعيش فيها نسوة من بلدات: الشدادي، تل تمر، عين...