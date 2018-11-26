الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن البريطانى ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس

كتب سمير حسنى
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عفوا رئاسيا عن البريطانى ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية.
وعرضت الإمارات اليوم الاثنين تسجيل فيديو يعترف فيه الأكاديمى البريطانى ماثيو هيدجز، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، بتهم تجسس كدليل إدانة.
وصدر حكم على هيدجز (31 عاما)، وهو طالب دكتوراه في جامعة درم، الأسبوع الماضى، وتم القبض عليه فى 5 مايو بعد زيارة دراسية مدتها أسبوعين.
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