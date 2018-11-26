زوار نصرالله للأخبار: لا تراجع عن دعم تمثيل النواب السنّة المستلقين

نقل زوار التقوا الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​، أخيراً، عنه لـ"الأخبار" قوله أن "لا تراجع عن دعم تمثيل النواب السنّة المستلقين وزارياً طالما بقوا هم على تمسّكهم بتمثيلهم".

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