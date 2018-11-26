ولايتي: جميع استراتيجيات أميركا باءت بالفشل منذ مطلع القرن الواحد والعشرين

أكد الامين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية ​علي اكبر ولايتي​ أن "جميع الاستراتيجيات الاميركية باءت بالفشل منذ مطلع القرن الواحد والعشرين"، مشيراً إلى ان "وحدة المسلمين تعتبر أهم موضوع استراتيجي في ​العالم الاسلامي​".

وأشار الى "الوحدة الاسلامية باعتبارها أهم موضوع استراتيجي للعالم الاسلامي"، لافتاً الى "مخططات الأعداء الخبيثة لمنطقة ​الشرق الاوسط​"، قائلا: "ان الاستكبار العالمي بزعامة ​أميركا​، ومن خلال وضعه استراتيجيات ومشاريع الشرق الاوسط الكبير، والحروب بالوكالة، بصدد إضعاف الدول الاسلامية وتقسيمها بناء على المذهب والقومية والجنسية، وبصدد إثارة الخلافات والصراعات الطائفية والعرقية، بهدف تحقيق مآربه المشؤومة، من اجل تكريس هيمنته اللامشروعة على العالم الاسلامي، وينهب ثروات المسلمين".