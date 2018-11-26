أحمد طعمة: عملية أستانا تمثل المسار الفعال الوحيد حاليا لتسوية الأزمة السورية

اعتبر رئيس وفد فصائل المعارضة المسلحة إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، أحمد طعمة، أن "هذه المنصة تمثل المسار الفعال الوحيد حاليا في جهود حل الأزمة السورية"، معرباً عن أمله في "أن تتم حلحلة موضوع الثلث الثالث من اللجنة الدستورية والوصول إلى توافق بهذا الصدد" خلال المفاوضات القادمة من مسار أستانا".
ولفت إلى أن "هذا شيء بالغ الأهمية أن تتم حلحلة هذه الأمور خصوصا في مسار أستانا باعتباره المسار الفعال الوحيد حاليا"، مشيراً إلى أنه "فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية، فهذا سيكون من أهم المواضيع التي ستتم مناقشتها في مباحثات أستانا وأنتم تعلمون أنه لم يعد هناك إشكال إلا في الثلث الثالث".
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