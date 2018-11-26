خارجية كازاخستان: جميع المدعويين أكدوا حضورهم للجولة التالية من مباحثات أستانا

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الكازاخية أن "جميع الجهات الذين تمت دعوتهم للجولة ​الجديدة​ من مؤتمر ​أستانا​ حول سورية سيحضرون أعمالها، وأن ​المعارضة السورية​ ستمثلها 13 شخصية برئاسة ​أحمد طعمة​ وسيكون هناك أيضا تمثيل للأمم المتحدة، لكننا ما زلنا ننتظر المعلومات النهائية عن مستواه".

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الجديدة من مؤتمر أستانا للتسوية السورية يومي 28 و29 تشرين الثاني الجاري.