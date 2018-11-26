أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن "جميع الجهات الذين تمت دعوتهم للجولة الجديدة من مؤتمر أستانا حول سورية سيحضرون أعمالها، وأن المعارضة السورية ستمثلها 13 شخصية برئاسة أحمد طعمة وسيكون هناك أيضا تمثيل للأمم المتحدة، لكننا ما زلنا ننتظر المعلومات النهائية عن مستواه".
ومن المقرر أن تنطلق الجولة الجديدة من مؤتمر أستانا للتسوية السورية يومي 28 و29 تشرين الثاني الجاري.
شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية كازاخستان: جميع المدعويين أكدوا حضورهم للجولة التالية من مباحثات أستانا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .