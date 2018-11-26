اعادة فتح الطريق على اوتوستراد شكا باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية

أفادت غرفة التحكم المروري عن اعادة فتح الطريق على اوتوستراد شكا باتجاه بيروت، مشيرة الى أن حركة المرور طبيعية في المحلة.
يذكر أن شاحنة انقلبت مع حمولتها على اوتوستراد شكا باتجاه بيروت مما سبب بقطع الطريق وتحويل السير الى المسلك الشرقي.
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