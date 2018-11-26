اعادة فتح الطريق على اوتوستراد شكا باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن اعادة فتح الطريق على اوتوستراد شكا باتجاه ​بيروت​، مشيرة الى أن ​حركة المرور​ طبيعية في المحلة.

يذكر أن شاحنة انقلبت مع حمولتها على اوتوستراد شكا باتجاه بيروت مما سبب بقطع الطريق وتحويل السير الى المسلك الشرقي.